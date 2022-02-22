《盤後部署》俄烏局勢不斷變化，恒指料下試２３１００點

《經濟通通訊社２２日專訊》港股承接上日跌勢，低開４７７點報２３６９２，失守兩萬四
關，早段跌幅一度擴大至逾８００點，半日低收７１３點報２３４５６，午後跌勢未止。
ＡＴＭ全日受挫，有傳螞蟻集團遭新一輪摸底排查，有份持股的阿里巴巴（０９９８８）低
開５％，收市跌３﹒０５％，報１１１﹒４元。否認將遭遇「被重錘」傳聞的騰訊
（００７００）亦低開２％，收市跌幅收窄，跌０﹒１４％，報４４４﹒８元。美團
（０３６９０）繼續捱沽，全日低見１６６﹒８元，再創逾一年半新低，收市跌５﹒１％，報
１７１﹒３元。快手（０１０２４）午後回升，收市報８９﹒５５元，逆市升２﹒７５％，為全
日表現最好科指股。
油價上升，再度逼近每桶１００美元，石油股個別發展，中石油（００８５７）升
１﹒７１％，為全日表現最佳藍籌；中海油（００８８３）微升０﹒６％；中石化
（００３８６）就微跌０﹒４９％。
恒生（０００１１）業績遜預期，股價績後跌幅一度擴大至近６％，收市更跌１０﹒２４％
，報１４９元。同樣於日內公布業績的匯控（００００５）都跌３﹒５９％，報５６﹒４５元。
新奧能源（０２６８８）全日遭拋售，收市挫１０﹒９４％，為表現最差藍籌。
恒指今天繼續低開低收，收報２３５２０，跌６５０點或跌２﹒６９％，主板成交
１４６９﹒２８億元。國企指數報８２７０，跌１８５點或跌２﹒１９％。恒生科技指數報
５２２６，跌１００點或跌１﹒８９％。
Ａ股同樣下跌。上證綜合指數報３４５７，跌３３點或跌０﹒９６％，成交３８７６﹒７９
億元人民幣。深證成份指數報１３２９７，跌１７４點或跌１﹒２９％，成交２４３８﹒００億
元人民幣。
＊招金現價買入值博率不高＊
大市方面，恒指進一步跌近兩萬三關，雖然錄得８﹒９６５億元資金淨入流，但較上日少
４６﹒８３４億元，而大戶主動買入比率再次低於一半。俄烏局勢尚未穩定，地緣政治不斷變化
，投資者態度更為謹慎，相信仍會拖累環球股市，恒指短期走勢並不樂觀，明天料進一步下試
２３１００點。
個股方面，金屬股造好，當中招金（０１８１８）逆市升１﹒６９％。技術上看，股價突破
保力加通道頂部，ＭＡＣＤ牛差距平穩，是日大戶主動買沽比率更達１００：０。不過，招金５
天平均大戶主動買沽比率為４１：５９，股價收市更出現「黃昏之星」的利淡轉向訊號，９天
ＲＳＩ高達７３，逐步逼近超買區。即使俄烏局勢未穩，現價買入值博率不高。（ｅｒ）
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