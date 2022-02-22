【俄烏局勢】俄軍漏夜入烏東，美外交人員火速撤波蘭

《經濟通通訊社２２日專訊》俄羅斯總統普京宣布承認烏東獨立，並向當地派遣「維和部隊
」後，大批俄軍隨即於周一晚進入烏東。網上流傳多段據稱是俄軍車隊的影片，烏東親俄民眾上
街揮舞俄羅斯國旗，並燃放煙花慶祝。
與此同時，美國國務院宣布駐烏國外交人員將撤至波蘭，強調不會因此削減對基輔的支持。
消息指，國務院將判斷俄軍會否全面入侵烏克蘭，再決定外交人員是否返回烏國。（ｊｆ）
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