【俄烏局勢】日本首相岸田文雄譴責俄羅斯承認烏東獨立

《經濟通通訊社２２日專訊》日本首相岸田文雄表示，俄羅斯承認烏東親俄地區獨立並下令

派兵，一系列行為侵害烏克蘭的領土主權與完整，日方無法認同，予以強烈譴責。日方將密切注

意局勢發展，並於Ｇ７成員國共同應對，研擬嚴厲的制裁舉措。外務大臣林芳正在內閣會議後的

記者會上，被日本記者問及俄軍踏入烏東親俄地域是否已構成軍事侵略時，表示對「假設性問題

不表示意見」。（ｊｆ）

