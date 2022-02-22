【外圍經濟】日本便利店１月顧客近１１﹒６億人次，半年來首上升

《經濟通通訊社２２日專訊》日本特許經營協會公布，全國７大主要便利店１月顧客人數為

１１﹒５８億人次，較去年同期增０﹒６％，是半年來首次上升。便利店銷售額為８３７８億日

圓，增長２﹒１％，是連續第２個月上升。去年同期日本部分地區因新冠疫情實施緊急事態宣言

，而今年防疫措施放寬，商業街區和景區的人流上升，有助於便利店生意。（ｊｆ）

