【國際要聞】加拿大國會批准杜魯多繼續實施緊急法，在野黨批濫權

《經濟通通訊社２２日專訊》雖然加拿大首都渥太華國會附近的「自由車隊」反疫苗示威者

已被清場，但國會周一仍以１８５票對１５１票，批准總理杜魯多延長使用「緊急狀態法」，防

止示威死灰復燃。

根據法例，執法部門有權劃定示威禁區、凍結示威者銀行戶口、拖走堵路車輛等。現時警方

仍在國會外保持戒備，而在野保守黨批評杜魯多濫用權力。他回應稱示威構成的威脅仍未解除，

需保障國民安全，會持續評估何時取消「緊急狀態法」。（ｊｆ）

