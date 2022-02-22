《經濟通通訊社２２日專訊》雖然加拿大首都渥太華國會附近的「自由車隊」反疫苗示威者
已被清場，但國會周一仍以１８５票對１５１票，批准總理杜魯多延長使用「緊急狀態法」，防
止示威死灰復燃。
根據法例，執法部門有權劃定示威禁區、凍結示威者銀行戶口、拖走堵路車輛等。現時警方
仍在國會外保持戒備，而在野保守黨批評杜魯多濫用權力。他回應稱示威構成的威脅仍未解除，
需保障國民安全，會持續評估何時取消「緊急狀態法」。（ｊｆ）
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22/02/2022 15:39
【國際要聞】加拿大國會批准杜魯多繼續實施緊急法，在野黨批濫權
《經濟通通訊社２２日專訊》雖然加拿大首都渥太華國會附近的「自由車隊」反疫苗示威者
已被清場，但國會周一仍以１８５票對１５１票，批准總理杜魯多延長使用「緊急狀態法」，防
止示威死灰復燃。
根據法例，執法部門有權劃定示威禁區、凍結示威者銀行戶口、拖走堵路車輛等。現時警方
仍在國會外保持戒備，而在野保守黨批評杜魯多濫用權力。他回應稱示威構成的威脅仍未解除，
需保障國民安全，會持續評估何時取消「緊急狀態法」。（ｊｆ）
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