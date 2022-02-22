【外圍經濟】汽車運輸船著火漂浮，估計德車廠損失１﹒５５億美元

《經濟通通訊社２２日專訊》運送德國Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ集團４０００輛新車的汽車運
輸船Ｆｅｌｉｃｉｔｙ Ａｃｅ號，在葡萄牙對開海域著火失控，英國羅素大學集團估計車廠損
失至少１﹒５５億美元。肇事船隻於本月１６日起火，船上有價值４﹒３８億美元貨物，其中
４﹒０１億為汽車，包括保時捷、奧迪、賓利等。Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ發言人周一拒絕回應有
關評估。（ｊｆ）
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