【外圍經濟】汽車運輸船著火漂浮，估計德車廠損失１﹒５５億美元

《經濟通通訊社２２日專訊》運送德國Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ集團４０００輛新車的汽車運

輸船Ｆｅｌｉｃｉｔｙ Ａｃｅ號，在葡萄牙對開海域著火失控，英國羅素大學集團估計車廠損

失至少１﹒５５億美元。肇事船隻於本月１６日起火，船上有價值４﹒３８億美元貨物，其中

４﹒０１億為汽車，包括保時捷、奧迪、賓利等。Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ發言人周一拒絕回應有

關評估。（ｊｆ）

