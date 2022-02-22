《台股攻略－黃振宇》眾多股份下跌，台股失守萬八關口

《台股攻略》烏克蘭與俄羅斯緊張關係再度升溫，台股今日（２２日）超過１７００隻股份

下跌，加權指數曾跌過三百點，最終收１７９６９點，失守萬八點關口，跌２５２點，成交金額

擴大至３３６５億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出４４２﹒７８億元，其中外資流出

３８６億元。

電子權值股的台積電收６２７元，跌０﹒８％；聯發科、國巨、鴻海、聯電、台達電、研華

、大立光及日月光投控均跌１％至３％。金融股幾乎全面下挫，臺企銀、新光金及上海商銀跌超

過２％，高雄銀、聯邦銀、中信金及富邦金均跌超過１％。運輸類股成重災區，貨運三雄的陽明

收１１３﹒５元，跌５％；萬海收１８１﹒５元，跌６﹒９％；長榮收１４２﹒５元，跌

３﹒１％。其他航運股的中櫃跌停，榮運、正德及志信則跌超過５％。航空股的華航跌１﹒９％

，長榮航則逆市升１﹒７％。高價股同樣受到沽壓，股王矽力─ＫＹ收３６００元，跌２﹒７％

；緯穎險收１０００元，跌０﹒５％；富邦媒收跌停價１００５元，其他包括ＡＥＳ─ＫＹ、世

芯─ＫＹ及旭隼均跌３％至５％。

烏克蘭與俄羅斯的政局持續帶來不確定性，市場仍然受動盪形勢影響，外資更錄得大額資金

流出，市場投資信心偏弱，投資者宜減低注碼，或分注買入優質股，另外仍要持續關注市場資金

動向，現時投資不宜過份進取。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管

黃振宇》



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