《窩輪豪情－梁業豪》期指小時圖形勢尚屬顯著向淡

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊

業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油

（００８８３）、京東物流（０２６１８）與中國海外發展（００６８８），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選騰訊（００７００）俄鋁（００４８６）與美團（０３６９０）。

恒指期貨裂口低開，曾低見２３６０４，屬正常現象，皆因昨天（２１日）港股收市後，美

指期貨呈?急挫。保歷加通道底部支持再度失守，「一浪低於一浪」的向淡局勢仍在發展中。由

於圖表形勢尚屬顯著向淡，好友仍須繼續退守。即市重要阻力已下移至２３９９９７，好友急須

攻抵其上企穩，才能令跌勢停頓。２３３９０仍為淡友的進攻目標，大家應仔細觀察於該關口前

價位的承接力。須注意的，為ＭＡＣＤ本來正在營造的「牛差離」利好轉向形態剛被破壞，關鍵

在於１１：００ａｍ前好友的反攻能力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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