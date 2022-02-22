《談國論企－黎偉成》港府須馬上制定抗疫方案具體措施

《談國論企》全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍２０２２年２月２０日在深圳主持

支援香港抗疫工作協調會，是為習近平總書記２月１５日就支援香港抗擊第五波新冠肺炎疫情工

作作出重要指示後的第四次會議，期內更坐言起行的有大量醫療及各種各樣物資迅速運到香港；

反而港府至今仍保持見步行步、各自為政的敷衍了事，須狠改官僚腐敗劣行，迅作實際有效和全

面的控疫方案和具體措施，否則無面目對港人及國家。



＊須速建方艙醫院建港康碼和全港強制檢測＊



習近平總書記作出重要指示約一個星期，惟港府還是保持求求其其、馬虎應酬的惡劣態度，

最重要的是（甲）港府高層至今未有舉行抗疫工作會議，甚至連行政會，更取消原定於２月２２

日的例會，疑因有若干官員、議員等所顧用的職員、司機確診而暫停會議，果如是，就慚對港人

；行政局是被視為所謂「大腦」的決策層面機構，居然在香港疫情最危患時，不集思廣益地為香

港扶危解困，貪生怕死，足顯現時管治香港的港府行政架構極端腐敗無能！

為甚麼林鄭對習近平總書記的「把盡快控疫，作為當前壓倒一切的任務」指示，僅作出口頭

回應，卻不「盡快」開會部署各種各樣應對政策和具體做法？一個星期了，港府各個不同部門還

是各自為戰、官僚拒「外」，失策失職劣象明甚！

既然港府如斯官僚腐敗，我建議中央得對林鄭直接明確指示要盡快作出具體的抗疫政策，和

完成相關措施的指標，特別是（Ｉ）港府要速速舉行連串的包括行政會、各司局高層會議，甚至

社會主要組織和團體聯席會議，制定「動態清零」的一系列系統性實際可行、有用的政策性措施

，在指定的時間內完成。

制定政策，當然要（ＩＩ）有專門官員負責相關的專門抗疫事務，調動其屬下的力量、資源

，有質量地進行和完成任務的同時，更要與其他抗疫的部門，相配合、相支援的合作，力求達致

最好的效益。要問責，對失職的官員作出毫不留情的作出嚴肅處理。

要以（ＩＩＩ）「急事急辦」的政策性要求辦事，更要訂定出完成工作的時間目標。港府高

層的抗疫組織，包括行政會，需要共同設計出一套有長有短、有前有後的抗疫辦法。

更重要的，是（乙）盡快制定出處理、應用好中央支援香港抗疫的各種各樣物資的做法，特

別是（一）醫療方面，要組織最強有力的力量，盡快調動各方支持建設方艙醫院及檢疫設施，大

大加強檢測、隔離能力，加強治療救命扶危效益，而不是任由不同部門的中高層管理各自為戰負

起工作重任。

和（二）明確地宣布把香港已有、中央運來的各種各樣的醫療物資的派發方法、準則，使各

種各樣的醫療物資及時送到港人的手上，物盡其用，重萬不要再現醫管局居然拒收等官療敗行，

不要拒絕內地醫生、護士等醫療人員南下支港的，否則是十分嚴重的山頭主義卑劣行動。



＊建議要撤走失職失責庸官讓能者當之＊



我已經指出多次，香港抗疫控疫要與國家的政策和做法接軌，唯是（丙）港府居然推出幾個

部門的中高級官員，宣布要推出的一套不知所謂的「疫苗通行證」，只是拒絕未接種疫苗的人士

不能進入處所，而繼續不肯採用實名和具追蹤功能的「港康碼」，簡直是不知所謂之劣行。

建議中央真的毫不客地要強制港府建立實名和具追蹤功能的「港康碼」，使之與內地的「健

康碼」、澳門的「澳康碼」緊緊地扣接，否則便不再作出通關的安排。因新冠肺疫的變種病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ已狠狠衝擊全球各地，再有更新和據說更猛烈的變種病毒Ｄｅｌｔａｃｒｏｎ在

英國開始流行，惡疫肆虐暫似無期，如香港不緊除國家作「健康碼」善法，疫情隨時一波又一波

再來，香港一旦再失守，又有通關，對國家是一大禍害。

至於全港居民的強制性檢測，中央必須強制港府學習內地的科學有效的封區做法。香港坊間

有傳說：港府居然擬以身份證作基準，按此要港人輪流強檢，果如是，最大問題在於（１）人員

流動性大和居住點廣泛，強檢點很難作出適當安排，特別是長者會疲奔於命；（２）強檢者結果

即使屬陰性，難保在社區活動會受感染，再周圍散疫，劣策。

香港一眾庸官、劣人為國家帶來許許多多政治上重大問題和威脅。既然中央可以制定《港區

國安法》，而香港的疫情處理為另一個威脅國家的大漏洞，當須嚴肅處理，甚至把嚴重失職者撤

走，讓能者當之。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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