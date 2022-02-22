俄軍進入烏東地區，大市跌超過７００點

《經濟通通訊社２２日專訊》俄烏局勢再升溫；一如市場預期，俄羅斯於北京冬奧閉幕後即

有進一步行動，俄羅斯總統普京周一晚宣布，承認烏東頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和

國獨立，並下令俄軍前往兩地執行「維和」任務，美股隔晚假期休市，惟美股指數期貨捱沽。恒

指今早低開４７７點，惟避險情緒加重沽壓，大市越跌越有，現進一步跌逾７００點。

受監管疑雲再臨影響，重磅ＡＴＭ股受壓；美團（０３６９０）跌５﹒２１％，報

１７１﹒１元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２２﹒５１％；阿里（０９９８８）跌

４﹒６１％，報１０９﹒６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒８９％；騰訊

（００７００）跌２﹒０２％，報４３６﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

８﹒８９％。

烏東局勢緊張刺激國際油價飆高３％，三桶油有支持；中石油（００８５７）升１﹒４６％

，報４﹒１６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒７１％；中海油（００８８３）升

０﹒２％，報１０﹒０２元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅３﹒３％；中石化

（００３８６）跌０﹒７４％，報４﹒０５元。

今日公布業績的匯（００００５）及恒生（０００１１）跟隨大市下跌；匯控跌２﹒５６％

，報５７﹒０５元；恒生跌３﹒２５％，報１６０﹒６元。重磅股捱沽；建行（００９３９）跌

１﹒６５％，報５﹒９５元；友邦（０１２９９）跌４﹒５２％，報８４﹒４元。

現時，恒生指數報２３４６８，跌７０１點或跌２﹒９０％，主板成交５４４﹒５４億元。

國企指數報８２２４，跌２３１點或跌２﹒７３％。恒生科技指數報５１８７，跌１３９點或跌

２﹒６３％。

即月期指新報２３４７５，跌６９３點，高水７點。即月國指期貨報８２３３，跌２２９點

，高水８點。即月科指期貨新報５２０２，跌１１９點，高水１５點。

上證綜合指數報３４５０，跌４０點或跌１﹒１５％，成交１９７９﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１３２６７，跌２０４點或跌１﹒５１％，成交３１８２﹒０４億元人民幣

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十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新奧能源（０２６８８） １１１﹒６０元 跌８﹒９０％

吉利（００１７５） １５﹒５４元 跌５﹒０１％

美團（０３６９０） １７１﹒１０元 跌５﹒２１％

碧桂園服務（０６０９８） ４９﹒６０元 跌４﹒８９％

阿里健康（００２４１） ５﹒５９元 跌４﹒７７％

蒙牛（０２３１９） ４８﹒２０元 跌４﹒５５％

阿里（０９９８８） １０９﹒６０元 跌４﹒６１％

友邦（０１２９９） ８４﹒４０元 跌４﹒５２％

比亞迪（０１２１１） ２３６﹒４０元 跌４﹒２１％

藥明生物（０２２６９） ５９﹒８０元 跌４﹒２４％

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（ｈｃ）

