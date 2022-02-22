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即市新聞

22/02/2022 10:48

俄軍進入烏東地區，大市跌超過７００點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》俄烏局勢再升溫；一如市場預期，俄羅斯於北京冬奧閉幕後即
有進一步行動，俄羅斯總統普京周一晚宣布，承認烏東頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和
國獨立，並下令俄軍前往兩地執行「維和」任務，美股隔晚假期休市，惟美股指數期貨捱沽。恒
指今早低開４７７點，惟避險情緒加重沽壓，大市越跌越有，現進一步跌逾７００點。
　　受監管疑雲再臨影響，重磅ＡＴＭ股受壓；美團（０３６９０）跌５﹒２１％，報
１７１﹒１元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２２﹒５１％；阿里（０９９８８）跌
４﹒６１％，報１０９﹒６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒８９％；騰訊
（００７００）跌２﹒０２％，報４３６﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
８﹒８９％。
　　烏東局勢緊張刺激國際油價飆高３％，三桶油有支持；中石油（００８５７）升１﹒４６％
，報４﹒１６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒７１％；中海油（００８８３）升
０﹒２％，報１０﹒０２元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅３﹒３％；中石化
（００３８６）跌０﹒７４％，報４﹒０５元。
　　今日公布業績的匯（００００５）及恒生（０００１１）跟隨大市下跌；匯控跌２﹒５６％
，報５７﹒０５元；恒生跌３﹒２５％，報１６０﹒６元。重磅股捱沽；建行（００９３９）跌
１﹒６５％，報５﹒９５元；友邦（０１２９９）跌４﹒５２％，報８４﹒４元。
　　現時，恒生指數報２３４６８，跌７０１點或跌２﹒９０％，主板成交５４４﹒５４億元。
國企指數報８２２４，跌２３１點或跌２﹒７３％。恒生科技指數報５１８７，跌１３９點或跌
２﹒６３％。
　　即月期指新報２３４７５，跌６９３點，高水７點。即月國指期貨報８２３３，跌２２９點
，高水８點。即月科指期貨新報５２０２，跌１１９點，高水１５點。
　　上證綜合指數報３４５０，跌４０點或跌１﹒１５％，成交１９７９﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３２６７，跌２０４點或跌１﹒５１％，成交３１８２﹒０４億元人民幣


　
　　　　　　　　　　　十大跌幅藍籌股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新奧能源（０２６８８）　　１１１﹒６０元　跌８﹒９０％
　　吉利（００１７５）　　　　　１５﹒５４元　跌５﹒０１％
　　美團（０３６９０）　　　　１７１﹒１０元　跌５﹒２１％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　４９﹒６０元　跌４﹒８９％
　　阿里健康（００２４１）　　　　５﹒５９元　跌４﹒７７％
　　蒙牛（０２３１９）　　　　　４８﹒２０元　跌４﹒５５％
　　阿里（０９９８８）　　　　１０９﹒６０元　跌４﹒６１％
　　友邦（０１２９９）　　　　　８４﹒４０元　跌４﹒５２％
　　比亞迪（０１２１１）　　　２３６﹒４０元　跌４﹒２１％
　　藥明生物（０２２６９）　　　５９﹒８０元　跌４﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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