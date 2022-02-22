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即市新聞

22/02/2022 09:25

【俄烏局勢】俄烏緊張局勢升級，歐美股市受挫，亞洲股亦受累下跌

　　《經濟通通訊社２２日專訊》俄烏緊張局勢升級，俄羅斯總統普京周一晚宣布，承認烏東頓
涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國獨立，並下令俄軍前往兩地執行維和任務。
　　美國及歐盟警告指，普京承認烏克蘭的分裂地區可能是俄羅斯入侵的前奏，歐洲領導人譴責
普京的聲明，指其「公然違反國際法」。歐盟在一份聲明中重申，堅定支持烏克蘭在其國際公認
邊界內的獨立、主權和領土完整。同時指出，美國總統拜登與普京總統已通了電話，明確表示，
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國和歐盟友將對俄羅斯採取迅速行動，令其付出沉重代價。
　拜登簽已簽署了一項行政命令，禁止美國人進出所謂的烏克蘭頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克
人民共和國地區的新投資、貿易和融資。英國外交大臣利茲特拉斯周一（２１日）晚在推特上表
示，英國將於今天（２２日）宣布對俄羅斯實施新制裁。歐盟亦將針對俄羅斯的行動作出有限度
制裁。
　昨天歐洲主要股指齊跌，歐洲ＳＴＯＸＸ６００指數盤中跌至去年１０月以來最低水平。英國
富時１００指數跌０﹒０３％。法國ＣＡＣ４０跌１﹒５％。德國ＤＡＸ指數跌１﹒４％。意大
利富時ＭＩＢ跌１﹒２６％。美國周一因華盛頓誕辰紀念日休市，道指期貨跌３０８點，報
３３６９９點。標普５００期貨跌５４點，至４２８９點。
　　美國周一因華盛頓誕辰紀念日休市，在今早亞洲時段，外圍道指期貨微跌１４點，報
３６８５點。日經指數期貨大跌３９７點，報２６５１３點；新加坡海峽時報指數微跌２７點，
報３４０９點；恒指跌１５７點，報２４１７０點。（ｐｃ）
　

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