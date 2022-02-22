【北水炒Ｄ乜】淨買入１６﹒５億人幣，買中移動沽騰訊

《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指低開４７７點，報２３６９２點。最高跌３５６點報
２３８１３點，最低跌８３３點報２３３３６點。恒指收報２３５２０點，跌６５０點或
２﹒６９％。
按額度計算，北水全日淨買入１６﹒５億元人民幣，減少２４﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、小米集團（０１８１０）、快手（０１０２４）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）、香港交易所（００３８８）。
主板成交１４６９﹒２８億元增加２﹒２％。其中港股通成交３５１﹒９億元，佔總成交
２３﹒９％。
＊停發遊戲版號遭澄清，騰訊否認「被重錘」傳聞＊
市傳今年內地將繼續暫停新國產遊戲版號下發，國家新聞出版署相關人士事後澄清，目前仍
在正常接收遊戲公司的版號申請。另騰訊集團公關部總經理張軍在微信朋友圈上否認此前互聯網
上有關「騰訊將被重錘」的傳言。
中國移動跌１﹒０７％報５５﹒３元，北水淨買入２﹒５億元；小米集團跌２﹒９８％報
１５﹒６２元，北水淨買入２﹒１億元；快手升２﹒７５％報８９﹒５５元，北水淨買入２億元
。
騰訊控股跌０﹒１３％報４４４﹒８元，北水淨賣出３﹒５億元；工商銀行跌１﹒４５％報
４﹒７６元，北水淨賣出３﹒１億元；香港交易所跌２﹒９２％報４１８﹒２元，北水淨賣出
１﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ２﹒５０
小米集團 （０１８１０） ２﹒０６
快手 （０１０２４） ２﹒００
中國海洋石油 （００８８３） １﹒６１
美團 （０３６９０） １﹒３１
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －３﹒４６
工商銀行 （０１３９８） －３﹒０８
香港交易所 （００３８８） －１﹒６９
贛鋒鋰業 （０１７７２） －１﹒６９
藥明生物 （０２２６９） －１﹒２４
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