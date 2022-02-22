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22/02/2022 18:09

【北水炒Ｄ乜】淨買入１６﹒５億人幣，買中移動沽騰訊

　　《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指低開４７７點，報２３６９２點。最高跌３５６點報
２３８１３點，最低跌８３３點報２３３３６點。恒指收報２３５２０點，跌６５０點或
２﹒６９％。
　　按額度計算，北水全日淨買入１６﹒５億元人民幣，減少２４﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、小米集團（０１８１０）、快手（０１０２４）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交１４６９﹒２８億元增加２﹒２％。其中港股通成交３５１﹒９億元，佔總成交
２３﹒９％。

＊停發遊戲版號遭澄清，騰訊否認「被重錘」傳聞＊

　　市傳今年內地將繼續暫停新國產遊戲版號下發，國家新聞出版署相關人士事後澄清，目前仍
在正常接收遊戲公司的版號申請。另騰訊集團公關部總經理張軍在微信朋友圈上否認此前互聯網
上有關「騰訊將被重錘」的傳言。
　　中國移動跌１﹒０７％報５５﹒３元，北水淨買入２﹒５億元；小米集團跌２﹒９８％報
１５﹒６２元，北水淨買入２﹒１億元；快手升２﹒７５％報８９﹒５５元，北水淨買入２億元

　　騰訊控股跌０﹒１３％報４４４﹒８元，北水淨賣出３﹒５億元；工商銀行跌１﹒４５％報
４﹒７６元，北水淨賣出３﹒１億元；香港交易所跌２﹒９２％報４１８﹒２元，北水淨賣出
１﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　２﹒５０
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　２﹒０６
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒００
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒６１
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－３﹒４６
　　工商銀行　　（０１３９８）　　　　　－３﹒０８
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒６９
　　贛鋒鋰業　　（０１７７２）　　　　　－１﹒６９
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－１﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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