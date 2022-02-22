《美元走勢－羅明立》美匯暫仍９５﹒７０╱９６﹒５０波動為主

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１４﹒６９ １１４﹒７９ １１４﹒５２

歐元╱美元 １﹒１３０４ １﹒１３１９ １﹒１２８８

英鎊╱美元 １﹒３５８８ １﹒３５９９ １﹒３５８０

美元╱瑞郎 ０﹒９１５７ ０﹒９１６５ ０﹒９１５５

美元╱港元 ７﹒８０１９ ７﹒８０２１ ７﹒８００６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》俄羅斯總統普京突然簽署總統命令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓涅茨克及

盧甘斯克獨立，並簽署友好合作互助條約，同時派出維和部隊進入當地。俄方行動無異於入侵烏

克蘭。美國等西方國家隨即表示將對俄羅斯實施制裁。事件引發避險情緒再升溫，黃金及原油價

格上升。

美匯指數小幅震盪，反彈上９６﹒２０水平。制裁行動可能推動通脹進一步上升，對整體經

濟不利，地緣政治持續時間將是關鍵，美匯暫時仍然是９５﹒７０╱９６﹒５０波動為主。新西

蘭央行明日（２３日）議息，預期會加息０﹒２５％，避險因素的影響應屬短暫性，在美元未恢

復上行走勢前，紐元有望上試０﹒６８。日圓受惠避險需求而造好，美日１００天線在１１４附

近，不宜失守。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３５０ １﹒１２５０ １﹒１４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

