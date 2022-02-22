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即市新聞

22/02/2022 15:42

《美元走勢－羅明立》美匯暫仍９５﹒７０╱９６﹒５０波動為主

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒６９　１１４﹒７９　１１４﹒５２
　　歐元╱美元　１﹒１３０４　１﹒１３１９　１﹒１２８８
　　英鎊╱美元　１﹒３５８８　１﹒３５９９　１﹒３５８０
　　美元╱瑞郎　０﹒９１５７　０﹒９１６５　０﹒９１５５
　　美元╱港元　７﹒８０１９　７﹒８０２１　７﹒８００６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》俄羅斯總統普京突然簽署總統命令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓涅茨克及
盧甘斯克獨立，並簽署友好合作互助條約，同時派出維和部隊進入當地。俄方行動無異於入侵烏
克蘭。美國等西方國家隨即表示將對俄羅斯實施制裁。事件引發避險情緒再升溫，黃金及原油價
格上升。
　　美匯指數小幅震盪，反彈上９６﹒２０水平。制裁行動可能推動通脹進一步上升，對整體經
濟不利，地緣政治持續時間將是關鍵，美匯暫時仍然是９５﹒７０╱９６﹒５０波動為主。新西
蘭央行明日（２３日）議息，預期會加息０﹒２５％，避險因素的影響應屬短暫性，在美元未恢
復上行走勢前，紐元有望上試０﹒６８。日圓受惠避險需求而造好，美日１００天線在１１４附
近，不宜失守。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３５０　１﹒１２５０　１﹒１４００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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