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22/02/2022 11:52

【新冠肺炎】恒生（０００１１）３分行暫停服務

　　《經濟通通訊社２２日專訊》恒生銀行（０００１１）宣布，九龍總行、新蒲崗分行及元朗
教育路分行，因應員工的冠狀病毒病個案，將由今天起暫停服務，直至另行通知。
　　銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清
潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。
（ｂｉ）

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