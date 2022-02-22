【新冠肺炎】恒生（０００１１）３分行暫停服務

《經濟通通訊社２２日專訊》恒生銀行（０００１１）宣布，九龍總行、新蒲崗分行及元朗
教育路分行，因應員工的冠狀病毒病個案，將由今天起暫停服務，直至另行通知。
銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清
潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。
（ｂｉ）
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