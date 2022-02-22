【新冠肺炎】黃家和料第五波疫情約２００至３００間食肆結業

《經濟通通訊社２２日專訊》餐飲聯業協會會長黃家和，在一個電台節目表示，第五波疫情

下，食肆生意一落千丈，全日只剩兩至三成生意，約２００至３００間食肆結業。他估計，如果

政府再收緊餐飲處所營業限制，相信會再縮短營業時間，Ｄ類食肆亦只限２人一枱。

黃家和表示，現時仍有營業的食肆，相信都是「蝕住做」，現時商場和街上人流稀疏，若再

收緊社交距離措施，市民更不會外出，很多食肆都無條件再繼續經營。（ｃｗ）

