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22/02/2022 09:48

【新冠肺炎】黃家和料第五波疫情約２００至３００間食肆結業

　　《經濟通通訊社２２日專訊》餐飲聯業協會會長黃家和，在一個電台節目表示，第五波疫情
下，食肆生意一落千丈，全日只剩兩至三成生意，約２００至３００間食肆結業。他估計，如果
政府再收緊餐飲處所營業限制，相信會再縮短營業時間，Ｄ類食肆亦只限２人一枱。
　　黃家和表示，現時仍有營業的食肆，相信都是「蝕住做」，現時商場和街上人流稀疏，若再
收緊社交距離措施，市民更不會外出，很多食肆都無條件再繼續經營。（ｃｗ）

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