【新冠肺炎】京東ＡＰＰ設香港線上防疫專區，提供防疫物資等

《經濟通通訊社２２日專訊》京東香港表示，為支持本港民眾疫情期間的防護需求，開設了

「與您同心抗疫」線上防疫專區，向香港消費者專供急需的防疫物資和日常消費品，並提供滿額

免運費與快捷送貨上門服務。

通過京東ＡＰＰ搜索「全球售」、「香港免運費」、「香港防疫」等關鍵字，即可進入京東

香港防疫相關頁面。專供商品不僅包括成人及兒童口罩、面罩、清潔用品這些目前香港防疫高度

需求的產品，京東還為香港消費者提供豐富、高品質的生活用品，支援本地居民減少外出採購生

活物資的社交接觸風險。

同時，為滿足大眾居家防護期間的健康諮詢需求，京東健康緊急上線了健康諮詢頁面，為香

港消費者提供免費諮詢服務。民眾可以通過該頁面流覽關於疫情防護知識的科普文章和視頻，做

到科學防疫、避免恐慌。

京東的資料顯示，疫情期間，消費者宅家時間變長，口腔護理類、身體護理、健身訓練類產

品增幅顯著，消費者更注重生活中的細節和生活品質。防疫周邊產品同比增長超過３倍，針對這

一需求，京東將竭力保障消費者在疫情期間購買需求。此外，洗手液等消毒產品非常搶手，滴露

、威露士等大牌成為消費者的首選。為了滿足居家運動需求，近一個月以來，運動周邊產品的銷

量均有顯著提升，垂釣用品銷量按年增長９倍，跳舞毯、遊戲毯的銷量按年增長４倍以上。

此外，２ 月１８日，京東集團宣佈將向香港醫護人員捐贈１億人民幣元的抗疫物資。此次

捐贈將由「全港社區抗疫連線」統籌安排。京東指只要香港抗疫有需要，就將隨時提供支援。

（ｃｗ）

