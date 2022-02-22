【新冠肺炎】信銀國際及母行聯合捐出１﹒１５萬份抗疫物資

《經濟通通訊社２２日專訊》因應新一波疫情形勢嚴峻，中信銀行（國際）表示，與母行中

信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）聯合捐出１﹒１５萬份抗疫物資，該行同時宣布一

系列抗疫紓困措施。

中信銀行（國際）董事長楊毓今日代表兩行聯合送出１﹒１５萬份抗疫物資，包括１５００

盒口罩及１萬份快速測試套裝予深水埗居民、清潔工及保安員等前線工作人員。抗疫物資由立法

會議員鄭泳舜代表接受，稍後將由民建聯深水埗支部盡快安排派送予有需要人士。



＊推出按揭「還息不還本」，為期最多１２個月＊



該行表示，為繼續減輕新冠肺炎疫情持續對企業及客戶帶來壓力，由即日至１２月３１日，

已供款１年或以上並還款紀錄良好的合資格按揭客戶，可就其住宅（包括香港房屋委員會資助出

售單位）、工商物業或車位的按揭貸款申請延期還本，為期６個月，期滿後可按情況申請續期６

個月，即最多１２個月只需繳付利息，以解燃眉之急。

另外，由即日至１２月３１日，私人貸款客戶可申請豁免逾期還款利息及自動轉賬退回或退

票手續費。信用卡客戶亦可就其信用卡及信用卡貸款申請豁免逾期費用、財務費用及自動轉賬退

回或退票手續費。



＊續推「百分百擔保個人特惠貸款」＊



信銀國際繼續支持香港按證保險有限公司於２０２１年推出的「百分百擔保個人特惠貸款」

，直至該計劃結束，協助受疫情衝擊的失業人士紓緩資金周轉壓力。「百分百擔保個人特惠貸款

」計劃最高貸款額為港幣８萬元或失業前平均月薪的６倍（以較低者為準），實際年利率為１％

２，並提供１２個月至７２個月還款期以供選擇，擔保費全免。為減輕即時還款壓力，客戶可選

擇首１２個月延期還本，隨後５年分期償還本金及利息。在清還全部貸款後，客戶將獲得全數利

息回贈。

另外，由政府提供百分百擔保的「百分百擔保特惠貸款」，年利率為按揭證券公司最優惠利

率減２﹒５％３，擔保費全免。合資格企業須在２０２０年６月３０日前已最少營運３個月，並

自２０２０年２月份起任何一個月的營業額較２０１９年１月至２０２０年６月任何一個季度的

平均每月營業額下跌３成或以上。最高貸款額為１８個月僱員薪金及租金的總和或６００萬港元

，以較低者為準。申請截止日期則為２０２２年６月３０日。（ｓｌ）

