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22/02/2022 10:20

【新冠肺炎】宏利為客戶加強新冠肺炎保障，另捐贈千份快速測試劑

　　《經濟通通訊社２２日專訊》宏利宣布，繼早前延續「接種疫苗副作用特別保障」措施後，
將就２０１９新冠狀病毒病再推出兩項延伸保障，包括將保單內的入住政府醫院普通病房之住院
現金或每天現金保障延伸至入住指定社區治療設施，以及將包括住院或接受日間手術前７２小時
內測試費用作保單內的醫院雜費╱雜項開支賠償，每次賠償限額最高為２５００元，就每項「醫
療服務」最多賠償１次。
　　另設「接種疫苗副作用免費保障」，如受保客戶［３］因接種疫苗後出現不良反應，並於隨
後的１４日內於香港或澳門住院，將可獲得最多長達１４日每日８００元的住院現金保障（只限
１次住院）；如受保客戶在住院前於香港或澳門以門診方式諮詢註冊醫生，並獲得上述住院現金
保障，將可同時獲得３００元的住院前門診現金保障（最多１次）。如受保客戶在接種疫苗出現
不良反應後３０日內，不幸因不良反應或其併發症於香港或澳門身故，將獲得２０萬元的恩恤身
故保障。　
　　宏利又會向有即時需要的東九龍基層家庭捐贈１０００份新冠病毒快速測試劑，協助他們外
出工作或保障家中老幼的健康，以解其燃眉之急。（ｃｌ）

　

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