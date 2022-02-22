【企業盈喜】星盛商業（６６６８）料去年純利增不少於４成

《經濟通通訊社２２日專訊》星盛商業（０６６６８）發盈喜，預期截至去年１２月底止年

度，純利按年增長不少於４０％，２０２０年同期純利為１﹒２７億元人民幣。

董事會認為，導致上述增長主要由於近年來開業的項目運營出色，以深圳福田星河ＣＯＣＯ

ＰＡＲＫ（南區）為代表的項目在開業後業績增長顯著；及集團籌開項目及前期顧問諮詢項目

數量顯著增加，令所提供定位、建築諮詢及租戶招攬服務的收入預期錄得增長。（ｓｌ）

