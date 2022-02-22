【企業盈喜】星盛商業（６６６８）料去年純利增不少於４成

《經濟通通訊社２２日專訊》星盛商業（０６６６８）發盈喜，預期截至去年１２月底止年
度，純利按年增長不少於４０％，２０２０年同期純利為１﹒２７億元人民幣。
董事會認為，導致上述增長主要由於近年來開業的項目運營出色，以深圳福田星河ＣＯＣＯ
ＰＡＲＫ（南區）為代表的項目在開業後業績增長顯著；及集團籌開項目及前期顧問諮詢項目
數量顯著增加，令所提供定位、建築諮詢及租戶招攬服務的收入預期錄得增長。（ｓｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事22/02/2022
《神州經脈》中美高層對話 監管嚴打元宇宙 俄烏動盪震散A場
|財經熱話22/02/2022
俄烏局勢急轉直下恒指急跌 中資電訊股成避險佳選
|FOCUS22/02/2022
【FOCUS】普京出牌待接招 資本市場先震散
|大行報告22/02/2022
【大行炒D乜】匯證點睇QQ同美團？一click就知道
|財經熱話22/02/2022
互聯網監管憂慮升級 騰訊阿里美團未止跌
|財經熱話22/02/2022
《午市前瞻》俄烏局勢升溫拖累恒指，專家指23400有強力承接
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰