【新冠肺炎】華僑永亨荃灣分行及銅鑼灣分行今起暫停服務

《經濟通通訊社２２日專訊》華僑永亨銀行宣布，該行荃灣分行（荃灣眾安街３５號）及銅
鑼灣分行（軒尼詩道４４３－４４５號）分別有一名員工初步確診感染新型冠狀病毒，上述分行
將即時暫停服務直至另行通知。
荃灣分行員工於分行的最後上班日期為２月１９日，銅鑼灣分行員工於分行的最後上班日期
為２月１８日，工作期間全程均配戴口罩。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話22/02/2022
互聯網監管憂慮升級 騰訊阿里美團未止跌
|財經熱話22/02/2022
《午市前瞻》俄烏局勢升溫拖累恒指，專家指23400有強力承接
|財經熱話22/02/2022
【俄烏局勢】油、金股值博空間仲有幾大？師傅醒你投資貼士！
|專訪22/02/2022
【專訪】陶冬：聯儲加息大動作將至，惟歷史顯美股多錄正回報（有片）
|開市Good Morning22/02/2022
黃師傅：騰訊增不明朗因素 持貨者初步防線435元
|財經熱話22/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣進一步下挫，烏俄戰爭臨近
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰