【新冠肺炎】華僑永亨荃灣分行及銅鑼灣分行今起暫停服務

《經濟通通訊社２２日專訊》華僑永亨銀行宣布，該行荃灣分行（荃灣眾安街３５號）及銅

鑼灣分行（軒尼詩道４４３－４４５號）分別有一名員工初步確診感染新型冠狀病毒，上述分行

將即時暫停服務直至另行通知。

荃灣分行員工於分行的最後上班日期為２月１９日，銅鑼灣分行員工於分行的最後上班日期

為２月１８日，工作期間全程均配戴口罩。（ｃｌ）

