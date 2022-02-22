《本港經濟》１月整體通脹率回落至１﹒２％，基本通脹率１﹒２％

《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，今年１月整體消費物價與一年前同月比較，

上升１﹒２％，較１２月份的相應升幅（２﹒４％）為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響

，綜合消費物價指數在１月份的按年升幅（即基本通脹率）為１﹒２％，亦低於１２月份

（１﹒４％），主要是由於電力費用升幅收窄和新鮮蔬菜價格下跌所致。



＊交通及衣履價格均升逾６％＊



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年１月份錄得按年升幅的類別為交通（上升

６﹒４％）、衣履（上升６﹒１％）、外出用膳及外賣（上升３﹒６％）、耐用物品（上升２％

）、基本食品（上升１﹒６％）和雜項服務（上升１％）。

另一方面，同期綜合消費物價指數錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌２﹒４％）

、雜項物品（下跌１﹒１％）、住屋（下跌０﹒４％）和煙酒（下跌０﹒２％）。



＊政府料短期內基本通脹維持溫和＊



政府發言人表示，今年１月份基本消費物價通脹率輕微下跌至１﹒２％。雖然不少主要消費

物價指數組成項目承受的價格壓力大致受控，但能源相關項目及個別組成項目（例如交通和衣履

）價格的按年升幅仍然較為顯著。考慮到今年農曆新年的時間較早（今年在２月頭，而去年在２

月中）或會扭曲１月份的通脹數字，等待２月份的通脹數據，再將兩者合併分析，將能更有效評

估基本通脹的情況。

展望將來，環球通脹高企，加上物流因疫情而受到短暫干擾，或會為進口價格帶來進一步的

上行壓力。不過，由於本地第五波疫情對經濟活動造成沉重打擊，料會抑制本地價格壓力，基本

通脹在短期內應會維持溫和。政府會繼續密切留意情況。（ｃｌ）

