【新冠肺炎】１８２３明起調整服務，暫停處理經短訊等提交查詢

《經濟通通訊社２２日專訊》因應疫情的最新發展，效率促進辦公室今日宣布，１８２３由
明日（２３日）起會調整服務，以便更集中處理與疫情及環境衞生有關的來電。１８２３會暫停
處理經電郵、手機應用程式、電子表格及短訊等途徑提交的查詢及投訴，直至另行通告為止。
１８２３會繼續就其他來電提供有限度服務，巿民來電輪候的時間可能會較長。（ｃｌ）
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