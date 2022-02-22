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22/02/2022 17:29

【企業盈喜】星凱控股（１１６６）料中期純利錄最多４９００萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》星凱控股（０１１６６）發盈喜，預期截至去年１２月底止六
個月，錄得純利介乎約４４００萬至４９００萬元，２０２０年同期之純利為約２２０﹒４萬元

　　董事會認為，純利預期增加乃主要由於集團投資物業於有關期間之公平值淨收益較集團投資
物業於上年同期錄得之公平值淨收益大幅增加。（ｓｌ）

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