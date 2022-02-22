【企業盈警】宏輝集團料中期稅前虧損擴大至最多７５００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》宏輝集團（００１８３）發盈警，預期截至去年１２月底止六
個月，可能錄得除所得稅前虧損，範圍介乎６０００萬元至７５００萬元，而截至２０２０年同
期的除所得稅前虧損約１６００萬元。
董事會認為，虧損增加主要是由於投資物業公平值虧損；按公平值計入損益的股本工具及金
融工具的公平值虧損；及其他收入內的利息收入及匯兌收益減少。（ｓｌ）
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