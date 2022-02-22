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22/02/2022 16:39

【新冠肺炎】海通國際捐贈３０萬元抗疫物資及１萬套快速檢測

　　《經濟通通訊社２２日專訊》海通國際（００６６５）推出一系列針對員工、客戶及社會三
方面的抗疫防疫支持措施，全力響應特區政府目前的抗疫工作。因應市民對病毒檢測需求大增，
今天捐贈價值３０萬元的抗疫物資，透過「全港社區抗疫連線」發放給社區抗疫前線人員及受影
響社區，與社會大眾共同抗疫。
　　此外，海通國際延續一直以來對香港年長群體的關注，捐贈１萬套新冠病毒抗原快速檢測包
予長期合作的公益夥伴「伸手助人協會」，為長者提供支援，為抗疫提供一份綿薄之力。
　　海通國際表示，繼續致力為客戶提供優質服務，疫情期間保持與客戶的密切溝通與服務，以
包括網上會議、電郵、傳真等電子方式以及客戶熱線解決客戶各類型需求，獲得客戶一致好評。
各業務部分更利用孟買、新加坡、悉尼、倫敦、紐約等各海外辦事處以為客戶提供無縫服務。各
進行中的交易均順利執行，各專家會、公司路演沒有停止或任何延誤。此外，集團更計劃為有需
要客戶免費派發快速抗原檢測包，為客戶提供更貼心的防疫保護。
　　同時，公司為員工提供適時的抗疫提示，疫情期間儘量安排員工在家工作，以減少社區人流
和社交接觸。公司亦加強清潔及消毒辦公室，除去年起實行的每次疫苗接種２天疫苗假期及接種
疫苗的交通補貼以外，還計劃向員工及家人免費派發快速抗原檢測包。（ｂｉ）

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