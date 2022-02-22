【新冠肺炎】海通國際捐贈３０萬元抗疫物資及１萬套快速檢測

《經濟通通訊社２２日專訊》海通國際（００６６５）推出一系列針對員工、客戶及社會三

方面的抗疫防疫支持措施，全力響應特區政府目前的抗疫工作。因應市民對病毒檢測需求大增，

今天捐贈價值３０萬元的抗疫物資，透過「全港社區抗疫連線」發放給社區抗疫前線人員及受影

響社區，與社會大眾共同抗疫。

此外，海通國際延續一直以來對香港年長群體的關注，捐贈１萬套新冠病毒抗原快速檢測包

予長期合作的公益夥伴「伸手助人協會」，為長者提供支援，為抗疫提供一份綿薄之力。

海通國際表示，繼續致力為客戶提供優質服務，疫情期間保持與客戶的密切溝通與服務，以

包括網上會議、電郵、傳真等電子方式以及客戶熱線解決客戶各類型需求，獲得客戶一致好評。

各業務部分更利用孟買、新加坡、悉尼、倫敦、紐約等各海外辦事處以為客戶提供無縫服務。各

進行中的交易均順利執行，各專家會、公司路演沒有停止或任何延誤。此外，集團更計劃為有需

要客戶免費派發快速抗原檢測包，為客戶提供更貼心的防疫保護。

同時，公司為員工提供適時的抗疫提示，疫情期間儘量安排員工在家工作，以減少社區人流

和社交接觸。公司亦加強清潔及消毒辦公室，除去年起實行的每次疫苗接種２天疫苗假期及接種

疫苗的交通補貼以外，還計劃向員工及家人免費派發快速抗原檢測包。（ｂｉ）

