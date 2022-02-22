【匯控業績】匯控料今年信貸損失提撥恢復至平均貸款額３０個基點

《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，集團

行政總裁祈耀年表示，踏入２０２２年集團大部分業務均呈現良好發展趨勢，並預期於年內可實

現中單位數增長。然而，亞洲財富管理業務於２０２２年第一季的表現預期會較為疲弱。根據當

前主流經濟預測及過往經驗，預計２０２２年內預期信貸損失提撥將恢復至平均貸款額３０個基

點的正常水平，集團保留截至２０２１年底與新冠病毒疫情相關的準備６億美元。



＊２０２３年擬將經調整營業支出增長控制於０％至２％內＊



他表示，鑑於中國商業房地產行業近期的發展，加上集團多個市場面對通脹壓力，不明朗因

素將會持續。儘管面臨通脹壓力，２０２２年的經調整營業支出目標將繼續與２０２１年持平，

並預期於２０２２年投入３４億美元達標支出，以達到超過２０億美元的成本節約。２０２３年

，集團擬將經調整營業支出增長控制於０％至２％範圍內（按ＩＦＲＳ ４基準），並透過

２０２２年採取的多項抵銷通脹措施，實現至少５億美元的成本節約。



＊將於２０２３年達到至少１０％有形股本回報率＊



他又預期，２０２２年的風險加權資產將因應業務增長、收購項目及監管變化而錄得中單位

數增長，但會被額外的風險加權資產削減措施所部分抵銷。在有關增長及資本回報的帶動下，預

期２０２２年普通股權一級比率將恢復至１４％到１４﹒５％的正常營運目標範圍。當前淨利息

收益的前景明顯較為正面。若利率政策符合現時市場共識所引伸的預期，預計將於２０２３年達

到至少１０％的有形股本回報率，較先前預期提早一年。（ｓｌ）

