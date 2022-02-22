【匯控業績】匯控去年列帳基準稅前盈利升１﹒１５倍，息１８美仙

《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）公布，截至去年１２月底止全年業績，列

帳基準稅前盈利１８９﹒０６億美元，按年升１﹒１５倍，符合預期，董事會已批准派發第二次

股息每股０﹒１８美元，令２０２１年每股合共派息０﹒２５美元。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

