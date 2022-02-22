【匯控業績】匯控（０５）去年預期信貸損失錄得撥回淨額９億美元

《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，列賬

基準預期信貸損失錄得撥回淨額９億美元，２０２０年則提撥了８８億美元，反映經濟狀況較

２０２０年有所改善，以及信貸表現勝於預期水平。

集團普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）為１５﹒８％，較２０２０年底０﹒１個百分點。

平均有形股本回報率８﹒３％，按年升５﹒２個百分點。（ｂｎ）

