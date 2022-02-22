【匯控業績】匯控去年香港業務列帳基準稅前利潤５９﹒１６億美元

《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，香港
業務去年列帳基準稅前利潤５９﹒１６億元（美元．下同），經調整稅前盈利６２﹒０４億元。
單計第四季，香港業務列帳基準稅前利潤５﹒１１億元，按年跌５８﹒１％；按季跌
７１﹒２％。經調整稅前盈利為６﹒２６億元，按年跌５２﹒３％，按季跌６５﹒８％。
（ｂｎ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話22/02/2022
互聯網監管憂慮升級 騰訊阿里美團未止跌
|財經熱話22/02/2022
《午市前瞻》俄烏局勢升溫拖累恒指，專家指23400有強力承接
|財經熱話22/02/2022
【俄烏局勢】油、金股值博空間仲有幾大？師傅醒你投資貼士！
|專訪22/02/2022
【專訪】陶冬：聯儲加息大動作將至，惟歷史顯美股多錄正回報（有片）
|開市Good Morning22/02/2022
黃師傅：騰訊增不明朗因素 持貨者初步防線435元
|財經熱話22/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣進一步下挫，烏俄戰爭臨近
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰