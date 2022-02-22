  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2022 18:34

【匯控業績】匯控目標今年貸款錄中單位數增長，收購聚焦亞洲區

　　《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ　
Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）於分析員會議上表示，港元與美元掛鈎，美國加息的速度將會促使香港銀
行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）上升，認為當中將會有三個月的滯後時間，料未來數月利率上行，對
本港同業拆息才會有顯著影響。另外，他指集團目標今年貸款錄中單位數增長。
　　對於未來的收購計劃，集團行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ　Ｑｕｉｎｎ）指出，集團正審視市
場上的不同機會，將主要聚焦在亞洲，以及與財富管理相關的機會，但集團無意在墨西哥進行收
購。
　　祈耀年表示，去年第四季內地房地產行業的不確定因素增加，至於內房行業對集團帶來的影
響仍言之尚早，並指集團在相關行業的客戶佔比當中分別有３０％為國企、７０％為私人企業，
但強調集團的客人具有良好的質素，在一線及二線城市均有均擁有良好的物業。
　　祈耀年指出，集團正在內地及香港進行投資，希望透過跨境理財通等來連接這些業務，當香
港與內地邊境重開，中期而言將會有強勁的增長，儘管現時集團首季在香港的業務走軟，但香港
經濟有強勁的反彈，認為這將在今年晚些時候發生。（ｂｎ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告22/02/2022
匯控季績遜預期　大行仍唱好　高盛最牛睇68元
中國故事22/02/2022
《神州經脈》中美高層對話　監管嚴打元宇宙　俄烏動盪震散A場
財經熱話22/02/2022
俄烏局勢急轉直下恒指急挫　中資電訊股息優成避險佳選
FOCUS22/02/2022
【FOCUS】普京出牌待接招　資本市場先震散
大行報告22/02/2022
【大行炒D乜】匯證點睇QQ同美團？一click就知道
財經熱話22/02/2022
互聯網監管憂慮升級　騰訊阿里美團未止跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金