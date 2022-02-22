【匯控業績】匯控目標今年貸款錄中單位數增長，收購聚焦亞洲區

《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ

Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）於分析員會議上表示，港元與美元掛鈎，美國加息的速度將會促使香港銀

行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）上升，認為當中將會有三個月的滯後時間，料未來數月利率上行，對

本港同業拆息才會有顯著影響。另外，他指集團目標今年貸款錄中單位數增長。

對於未來的收購計劃，集團行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）指出，集團正審視市

場上的不同機會，將主要聚焦在亞洲，以及與財富管理相關的機會，但集團無意在墨西哥進行收

購。

祈耀年表示，去年第四季內地房地產行業的不確定因素增加，至於內房行業對集團帶來的影

響仍言之尚早，並指集團在相關行業的客戶佔比當中分別有３０％為國企、７０％為私人企業，

但強調集團的客人具有良好的質素，在一線及二線城市均有均擁有良好的物業。

祈耀年指出，集團正在內地及香港進行投資，希望透過跨境理財通等來連接這些業務，當香

港與內地邊境重開，中期而言將會有強勁的增長，儘管現時集團首季在香港的業務走軟，但香港

經濟有強勁的反彈，認為這將在今年晚些時候發生。（ｂｎ）

