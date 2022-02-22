【新冠肺炎】政府：昨日由內地進口本港的鮮活食品供應大致穩定

《經濟通通訊社２２日專訊》政府發言人今日表示，昨日（２１日）由內地進口本港的鮮活
食品供應大致穩定。
昨日經由漁護署及蔬菜統營處批發市場推出市面的內地供港蔬菜，較日前有所上升，總市場
供應量為約７５萬公斤，約是平日供應量８成多；內地進口本港的冰鮮家禽整體貨量維持在平日
近７成左右。冰鮮豬肉方面，則稍高於平日供應量，活豬供應如常。 （ｈｙ）
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