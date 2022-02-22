【新冠肺炎】本港新增６２１１宗確診，另有９３６９宗初陽個案

《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
６２１１宗新冠肺炎確診，其中３宗屬輸入案例，其餘都是本地個案。確診個案中３９４１宗由
衞生防護中心化驗，當有３１宗涉Ｄｅｌｔａ變異病毒株，３６２１宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染
，２１３宗仍未完成化驗，７６宗病毒量太低而無法分類。昨日收到的呈報個案有８０１３宗，
另有９３６９宗初陽個案。（ｈｙ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事22/02/2022
《神州經脈》中美高層對話 監管嚴打元宇宙 俄烏動盪震散A場
|財經熱話22/02/2022
俄烏局勢急轉直下恒指急跌 中資電訊股成避險佳選
|FOCUS22/02/2022
【FOCUS】普京出牌待接招 資本市場先震散
|大行報告22/02/2022
【大行炒D乜】匯證點睇QQ同美團？一click就知道
|財經熱話22/02/2022
互聯網監管憂慮升級 騰訊阿里美團未止跌
|財經熱話22/02/2022
《午市前瞻》俄烏局勢升溫拖累恒指，專家指23400有強力承接
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰