【新冠肺炎】本港新增６２１１宗確診，另有９３６９宗初陽個案

《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

６２１１宗新冠肺炎確診，其中３宗屬輸入案例，其餘都是本地個案。確診個案中３９４１宗由

衞生防護中心化驗，當有３１宗涉Ｄｅｌｔａ變異病毒株，３６２１宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染

，２１３宗仍未完成化驗，７６宗病毒量太低而無法分類。昨日收到的呈報個案有８０１３宗，

另有９３６９宗初陽個案。（ｈｙ）

