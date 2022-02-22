【新冠肺炎】本港８７３名醫護確診，本周起前線醫護需做快速測試

《經濟通通訊社２２日專訊》醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時有

８７３名醫護確診，本周起所有前線醫護在上班前需做快速測試。

他表示，員工受到感染一定會影響人手，當局已加開不同的隔離設施，已派不同醫護前往協

助，又指照顧病人是醫護的天職，但他們也很辛苦，如覺得醫護做得不夠理想，希望市民可以體

諒。（ｈｙ）

