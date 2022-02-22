《小傳日記》俄烏開打味濃，細象受靶跌多兩錢重！

《小傳日記》嘩嘩嘩！真係打到嚟，冬奧一閉幕俄佬就忍唔到手，先係承認烏東兩個獨立地

區，然後就用「維和」藉口派兵入去，好似真係打得成咁，嚇到環球「孖屐」都震一震，不過花

旗魚缸因為紅日休市暫時倖免於難，但係堆仲有得交易嘅指數期貨就已經跌定先，香江呢邊嘅外

資都雞飛狗走，睇怕今晚都嗰邊開市都凶多吉少。

打仗氣氛都有飄到香江呢邊，今朝一嚟就低開４７７點穿二萬四，開報２３６９２，早段有

壯士打算趁低吸納，但都敵唔過外資沽壓，一路沉底最多跌過８００點！

而本身應該係今日主角嘅大象（００００５）細象（０００１１），晏晝放榜前已經被人沽

定先，諗住睇完成績可以大翻身，點知仲衰啲，尤其係隻細象表現麻麻，全年賺少一成六，第四

次中期股息１﹒８銀，全年夾埋得５﹒１銀，仲少過２０２０年有５﹒５銀。「孖屐」都唔同佢

客氣，一沉百踩你沽我又沽，結果日線圖就出現咗斷崖式大陰燭，全日無咗超過一成或者１７銀

，收報１４９銀。

大摩都快人一步唱淡細象，話業績「顯著差過預期」，都睇淡佢嘅前景，維持「減持」評級

，目標睇１４０﹒５銀。

不過今日細象插得咁深唔多唔少都疊加咗避難因素，但係今日見到摸到落條牛熊線之後都有

返啲支持，就睇吓聽日守唔守得住啦，請請！



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