【新冠肺炎】林鄭：中央派內地施工隊落馬洲河套區建應急醫院

《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥表示，面對海嘯式疫情，現行隔離設施嚴重

不足，現時估計有約３萬人等候入院。目前大約有５０００個隔離設施單位，估計本周內會增加

逾一倍至１２０００個單位。政府已選定定５幅土地，提供逾２萬個隔離設施單位，其中最大幅

土地來自落馬洲河套區土地。中央允派內地施工隊，在落馬洲河套區建應急醫院。（ｈｙ）

