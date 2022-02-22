《宏觀論勢－李依萊》變革之風

《宏觀論勢》聯儲局的資產購買計劃（量化寬鬆）預計將於３月底結束。加息方面，聯儲局

主席鮑威爾表示，「委員會有意在３月份會議上提高聯邦基金利率，但前提是要滿足加息條件」

。

聯儲局亦發佈一系列縮減資產負債表規模的原則，指出「委員會預計，聯儲局將在聯邦基金

利率的目標範圍開始擴大後，開始縮減其資產負債表規模」。這一點和鮑威爾的評論為５月至７

月左右啟動量化緊縮奠定了合理的基調。

由於鮑威爾沒有排除聯儲局在今年連續多次會議上加息的可能性，因此該發展軌跡存在上行

風險。他並強調目前尚未做出任何決定，並且相對於２０１５年上一次加息周期初期，「目前經

濟處於非常不同的位置」。

鮑威爾亦討論了有關通脹的相當大不確定性，以及貨幣政策需要如何解決「通脹仍較高」的

結果。他還表示，聯邦公開市場委員會將「穩步」改變目前高度寬鬆的政策立場。

市場估計，美國將繼續以高於趨勢的速度連續第二年增長，在２０２２年將達到４﹒２％。

儘管利率持續波動，實體經濟仍保持強勁態勢。

中國方面，其政策支持正在轉向寬鬆，例如利率和銀行存款準備金率均已降低。

然而，消費者、金融機構和在岸投資者仍然相當謹慎，流向房地產市場較弱部分的信貸仍然

有限，或將觸發更多違約或債務延期危機。

隨著中國房地產銷售可能保持疲軟，針對該行業應有必要採取更多措施和政策微調來緩解信貸和

資本緊縮。

地緣政治緊張局勢加劇預計將拖累整體新興市場高收益債券。

然而，除房地產行業之外，今年中國的經濟前景可望充滿信心。中國人民銀行自２０２０年

４月以來首次下調７天逆回購和中期貸款利率，清楚地表明政府正在轉向更加寬鬆的政策立場。

這將有助刺激更多地方政府貸款，從而有助支持必要的資本投資和基礎設施支出，以彌補房地產

行業放緩帶來的投資缺口。

供應方面問題和財政支出放緩等對一些經濟拖累因素，預計將在今年得到扭轉，並為經濟增

長提供更多支援。

宏觀經濟背景的轉變和具吸引力的估值相結合，表明２０２２年中國股票的風險回報相對更

具吸引力。

中國的金融和原材料行業預計將受益於２０２２年的周期性轉變，而可再生能源和新能源汽

車是多年投資主題，仍將是值得關注的重要領域。

個別互聯網和平台公司未來發展道路漫長而崎嶇，但前景向好，且監管趨勢日益明朗，企業

盈利可望逐漸恢復。

此外，共同富裕政策對中低收入群體福利的重視，預計將支持消費需求，尤其是在限制性新

冠疫情政策放鬆的情況下。必需消費品和部分非必需消費品（例如汽車）仍應作為核心持倉。《

新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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