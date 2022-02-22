《宏觀銓局－馬桂銓》市場波動

《宏觀銓局》市場持續波動，預期會維持多幾個星期。雖然用作量度標準普爾５００指數波

幅的芝加哥期貨交易所波動指數ＶＩＸ，從１月份最高的３７逐步回落至２月份首星期的２０，

但隨著市場預期聯儲局會在三月加息，ＶＩＸ在２月份第２周又再反彈。ＶＩＸ急升的主要因素

，是一月份通脹率超出預期。，令投資者認為聯儲局會在３月議息會議加息半厘，而非之前估計

的四份之一厘。此外，亦有其他因素讓我相信ＶＩＸ會更高或者持續更久。

首先，通脹可能比之前預期的持續更長時間。１月份消費物價指數（ＣＰＩ）比去年同期上

升７﹒５％，遠超市場預期。只要細心留意，就會發現租金持續增長。此外，工資升幅一直顯著

加快。兩者通常上升過後，都需要較長時間才會向下調整。這類型的通脹升溫，促使投資者相信

聯署局加息力度會相對較大，以求遏制通脹失控。另一導致ＶＩＸ保持高企的因素，是在疫情爆

發後不久，聯儲局已開始大規模實行量化寬鬆措施。但隨著市場恢復正常運行，聯儲局亦需要陸

續收緊水喉，亦即所謂的量化緊縮。當量化寬鬆措施開始逆轉，市場流動資金自然會減少，短期

市場波動有所增加也實屬正常。

在未來十二個月裡，美國和歐洲股市繼續令人感到樂觀。整體經濟需求仍然強勁，若非如此

，通脹不會那麼高，聯儲局亦無需加息。。雖然供應鏈受阻繼續帶來麻煩，令到通脹升溫。不過

，我相信隨著美國經濟慢慢恢復正常，供應鏈的問題將得到解決。只要再過一段時間，物價亦會

自行調整。現時家庭和企業依然持有相當多現金，顯示目前並未出現過度槓桿化的現象，故利率

上升不會帶來即時的負面影響。企業盈利依然令人鼓舞，按市值計算，超過８１％的標準普爾

５００指數內的企業已經報告了業績，盈利比預期高出５﹒７％，其中７２％的企業都表示成績

勝過預期。歐洲方面，至今已經公布了業績的Ｓｔｏｘｘ６００企業，有６７％表示盈利超出預

期，第四季度的盈利增長預計會高達到４４％。

資產配置方面，以一年或以上的中長期來看，筆者仍然偏愛股票多於政府債券。不過，股市

近期會受到聯儲局加息影響而變得愈加波動。市場目前預期美國在２０２２年內將合共加息６次

，已非兩星期前估計的四次。但正如之前提及，美國基本經濟前景仍然正面。偏愛債券的投資者

，應該考慮存續期較短的企業債券。經濟正處於復甦期，但路途並不平坦，隨著息口上升，利率

風險會高過信貸風險。美國今年的高回報債券違約比率，預期會低於３％的歷來平均水平。股票

方面，首選依然是估值較低，包括歐洲股票及美國金融、原材料、能源及工業板塊。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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