《鍾之日記》烏東巨變撼市場，匯豐恒生績後跌

《鍾之日記》２月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



俄烏兩國緊張對峙多日，俄羅斯選擇在冬奧閉幕不久後的美國總統紀念日假期出手，總統普

京在周一（２１日）晚簽署總統令，承認烏克蘭東部親俄的頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民

共和國獨立，並派俄軍赴當地執行「維和任務」。西方擔心這場危機可能引發一場大規模戰爭。

聯合國秘書長古特雷斯譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權和領土完整，違背《聯合國憲章》，美國對俄

羅斯實施制裁，禁止美國公民與烏東兩個獨立地區進行新的投資、貿易和金融來往，並從烏克蘭

撤離所有外交人員，歐盟表示將對俄方有關人員實施制裁。

中國國務委員兼外長王毅今日應約同美國國務卿布林肯再次通電話。針對目前極度緊張的烏

克蘭戰局，王毅指出，烏克蘭局勢正趨於惡化，中國再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不

可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。中國和俄羅斯兩國元首冬奧期間在北

京會晤後發表聯合聲明，反對外部勢力破壞兩國共同周邊地區安全和穩定。

地緣政治因素引發環球股市震盪，拖累恒指今早低開４７７點便穿二萬四，失守重要心理關

口後，市場恐慌情緒加劇，恒指跌幅一度擴大至８００點。午後大市跌勢略為減弱，最終收市跌

６５０點或跌２﹒６９％，報２３５２０點。大市全日成交增至１４６９﹒２８億元。國指跌

２﹒１９％，報８２７０。科指跌１﹒８９％，報５２２６。



＊避險情緒高漲，油、金逆市炒上＊



俄烏局勢惡化，資金連日流入油、金股避險。市場憂慮供應，刺激布蘭特期油直線上升，截

至下午４時３４分，觸及每桶９９美元，為２０１４年來首見，現漲３美元至９８﹒３９美元。

有分析指，俄軍入侵烏克蘭可令油價飆升至每桶１００美元以上。

「三桶油」之中，中海油（００８８３）走勢最強，連升５日累計升幅近４％，今日收升

０﹒６％報１０﹒０６元。中石油（００８５７）升１﹒７％為最佳藍籌，惟中石化

（００３８６）跌０﹒５％。

金價同樣造好，周一盤中觸及８個月高位。現貨金收高，報每盎司１９０５﹒６３美元，盤

中一度觸及１９０８﹒０３美元，為去年６月３日以來最高。黃金股落鑊，山東黃金

（０１７８７）、招金（０１８１８）漲近２％，ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升逾１％。



＊恒生成績單大遜預期，績後遭重創＊



匯控（００００５）在中午公布去年第四季及全年業績，盈利及派息大致符預期，並宣布派

發第二次股息每股０﹒１８美元，同時擬提出回購最多１０億美元股份。匯控成績表整體無大驚

喜，加上烏克蘭戰局拖累大市，匯控午後跌幅擴大，終場報５６﹒４５元，收跌３﹒６％。

旗下恒生銀行（０００１１）亦公布成績單，去年少賺１６﹒３４％純利錄得１３９﹒６億

港元，明顯差過預期。主要由於提高預期信貸損失撥備對全年業績帶來影響，加上利率低企，繼

續影響各項業務之淨利息收入。派息亦大減，第四次中期股息減３６％至１﹒８元，全年合共派

息５﹒１元，按年減少７﹒２７％。券商普遍表示恒生派息及下半年業績均遜色，對其今年經營

前景持審慎態度，不過相信淨利息收益率會隨歐美加息而有所改善。恒生公布業績後股價急跌，

尾市跌幅擴大至逾一成，終場收跌１０﹒２％，報１４９元，成交１１﹒９７億元。



＊Ａ場陪跌１％，外資流走三周高＊



烏東巨變，環球股市震盪，加上元宇宙、網遊概念因監管風暴重創，滬綜指低開半小時後跌

幅擴大至超過１％，尾盤半導體板塊倒升，帶動滬指跌幅收窄至０﹒９６％，報３４５７﹒２９

點，科技股拖累深成指挫１﹒２９％，創業板指同跌１﹒３８％。人民銀行今日於春節後重啟進

行１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放

９００億元。恐慌情緒推高成交，今日兩市交投９７８３億元，按日增９％。外資一度循陸股通

流出百億元，全日流出額達到７３﹒４億元，流出規模創自１月２８日（１２４﹒６６億元）以

來逾三周新高。



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