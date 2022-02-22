【新冠肺炎】鍾南山：不容大量長者染疫死，爭取動態清零

《經濟通通訊社２２日專訊》中國工程院院士鍾南山就香港疫情錄製影片，針對香港疫情，

鍾南山表示，「我們不會容忍自然感染導致大量的長者死亡，所以我們的政策仍然是爭取動態清

零。」

鍾南山指出，與其他病毒株比較，Ｏｍｉｃｒｏｎ患病症狀較輕，主要在鼻咽及大氣道，肺

炎的發生率相對較少，死亡率較低，接近於季節性流行性感冒，但是其危害性遠遠大於流感，一

是傳染性強；二是儘管病死率低，但若大批的感染在６０歲以上的人群，死亡率會明顯增加。而

香港長者疫苗接種率不理想，須接種第三針疫苗以降低死亡率。鍾南山指，不管你有什麼不同的

政治觀念，但在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命，是健康的生命。



＊香港確診者不宜居家要另行隔離 ＊



鍾南山在影片中給出三個防疫建議，包括預防傳播是關鍵、加強疫苗注射，以及儲備藥物治

療。除了預防傳播及做好個人防護，減少社會接觸，香港當前最重要是將患者與健康的人分開，

已確診者不宜居家，要另行隔離，但目前在香港有些困難，必要時要考慮在體育館及會展中心建

立方艙醫院；另外重症病人要及時住院，最好是集中在某個醫院便於管理及救治；香港亦要加強

疫苗注射，長者必須接種第三針疫苗，可明顯降低死亡率；亦要儲備藥物治療，例如美國輝瑞廠

藥的新冠口服藥（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）及某些證實有效的中成藥，他已與有關企業及廠家聯繫，

希望對香港給予更大支持，得到企業積極肯定的回應，表示一定以最大力度配合支持香港的抗疫

需要。（ｄｗ）

