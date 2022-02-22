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即市新聞

22/02/2022 09:50

【新冠肺炎】全國昨新增本土確診５９宗，廣東３例均在深圳

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國家衛健委公布，全國昨日（２１日）報告新增確診病例
１３８例。其中，本土病例５９例（內蒙古２０例，其中呼和浩特市１８例、巴彥淖爾市１例、
包頭市１例；江蘇１２例，其中蘇州市１０例、無錫市２例；遼寧６例，均在葫蘆島市；四川５
例，均在成都市；雲南５例，其中德宏傣族景頗族自治州４例、紅河哈尼族彝族自治州１例；北
京涉冬（殘）奧閉環人員４例；湖北４例，均在武漢市；廣東３例，均在深圳市），含６例由無
症狀感染者轉為確診病例（江蘇３例，四川３例）。
　　當日有境外輸入病例７９例（上海３２例，廣東２２例，福建１０例，北京４例，四川３例
，甘肅３例，浙江２例，安徽２例，雲南１例），含６例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東５
例，浙江１例）；無新增死亡病例。新增疑似病例４例，均為境外輸入病例（均在上海）。

＊有香港貨櫃車司機接駁違規且核酸呈陽性＊

　　深圳方面表示，新增３例本土病例中，１例為已集中隔離的「０２１５」疫情以來病例的密
接人員，２例為主動核酸檢測中發現。
　　另據「創新南山」微信公眾號２１日消息，深圳市南山區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部
辦公室發布通告稱，因一香港貨櫃車司機接駁違規，經口岸核酸檢測發現為陽性，現根據疫情防
控工作需要，自２０２２年２月２０日起，南山區在蛇口街道劃定封控區、管控區和防範區。其
中將南山區蛇口街道永樂新村５棟劃分為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。
（ｗｌ）

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