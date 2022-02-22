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即市新聞

22/02/2022 08:52

【內房困局】六大行同步下調廣州房貸利率，專家料還有下調空間

　　《經濟通通訊社２２日專訊》在多地傳出房貸首付比例下調之後，房貸利率也出現下調。工
商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行六大銀行昨日（２１日）下調廣
州地區房貸利率。其中，首套房優惠審批利率從此前的５﹒６％下調至５﹒４％，二套房優惠審
批利率從此前的５﹒８％下調至５﹒６％。
　　工商銀行其後確認上述消息，表示從２月２２日開始實施調廣州地區房貸利率，首套房利率
為ＬＰＲ＋８０ＢＰ（５﹒４％）；二套也從ＬＰＲ＋１２０ＢＰ（５﹒８％）下調至ＬＰＲ＋
１００ＢＰ（５﹒６％）。

＊房地產未恢復到正常的景氣度，專家料後續仍有下調空間＊

　　易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，類似調整是當前房地產金融市場進一步放鬆的重
要信號，２月份利好政策不斷，將不斷扭轉房地產頹廢態勢，助力市場交易活躍。對於廣州等地
陸續傳出房貸利率下調消息，嚴躍進認為，下調主要與銀行額度充裕有關，由於房地產市場尚未
恢復到正常的景氣度，預計後續還有進一步下調的空間。受降準和降息等政策影響，房貸市場總
體上以持續寬鬆為導向，銀行有動力發放更便宜的貸款資金，客觀上也能夠激活更多人申請房貸

　　貝殼研究院監測數據亦顯示，２０２２年１月，１０３個重點城市平均房貸利率和放款周期
已恢復到２０２１年年中水平，其中５９城房貸主流利率環比下調。放款周期方面，６４個城市
放款周期較上個月縮短，４個一線城市銀行放款均加快。（ｊｔ）

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