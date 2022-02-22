《經濟通通訊社２２日專訊》中國海關總署網站公告，為防止疫情傳入，禁止直接或間接
從加拿大輸入禽及其相關產品，停止簽發從加拿大輸入禽及其相關產品的《進境動植物檢疫許可
證》，撤銷已經簽發在有效期內的許可證。
另外，亦禁止寄遞或攜帶來自加拿大的鳥禽及其產品入境，一經發現一律退回或銷毀處理。
公告稱，２月５日，加拿大向世界動物衛生組織報告，該國１家火雞養殖場１月３０日發生
１起Ｈ５Ｎ１亞型高致病性禽流感。（ｊｔ）
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22/02/2022 09:23
【大國博弈】中國禁止加拿大鳥禽及相關產品進口，以防禽流感傳入
《經濟通通訊社２２日專訊》中國海關總署網站公告，為防止疫情傳入，禁止直接或間接
從加拿大輸入禽及其相關產品，停止簽發從加拿大輸入禽及其相關產品的《進境動植物檢疫許可
證》，撤銷已經簽發在有效期內的許可證。
另外，亦禁止寄遞或攜帶來自加拿大的鳥禽及其產品入境，一經發現一律退回或銷毀處理。
公告稱，２月５日，加拿大向世界動物衛生組織報告，該國１家火雞養殖場１月３０日發生
１起Ｈ５Ｎ１亞型高致病性禽流感。（ｊｔ）
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