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即市新聞

22/02/2022 09:22

《股林淘金－林家亨》烏東分裂成定局，歐美期貨皆下跌

　　《股林淘金》美股昨天（２１日）休市，歐洲時間２月２１日俄羅斯普京宣布因應烏克蘭拒
絕執行明斯克協議，俄羅斯將會簽署承認烏東兩共和國Ｌｕｈａｎｓｋ及Ｄｏｎｅｔｓｋ為獨立
國（兩國在２０１４年５月１１日曾舉行公投獲９０％該地區人士支持宣布獨立，但美國歐盟不
承認），俄羅斯將與該兩國建立外交關係，現正起草有關友好合作之條約。普京命令俄羅斯國防
部保證該地區的和平，避免受到烏克蘭政府軍的侵犯。
　　今天（２２日）早上８時３５分，美股道指期貨下跌４５６點，納指期貨下跌３１８點，恒
指場外期貨亦下跌２００點。
　　預計港股今日下跌２００多點，恒指將會回補２月４日的上升裂口２３９７５點，各大市值
股份將有不同程度的沽售壓力。估計美國拜登總統將會宣布繼續不承認烏克蘭東部兩個獨立國的
地位，未來烏克蘭政府軍將與該兩獨立國有一定程度的地面軍事衝突，假若擴散，美股調整將會
持續，港股亦不能夠倖免。投資者可以等待美國總統拜登早晨起來之後，如何回應俄羅斯的聲明
，才再作部署。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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