【人行操作】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放９００億

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購中標利率持平，為２﹒１％。人行終結連續六日的百億逆回購操作，是春節長假後首

次重啟千億逆回購，人行解釋是為對沖稅期高峰等因素影響，維護月末流動性平穩。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元。（ｗｌ）

