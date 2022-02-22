  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2022 09:31

【人行操作】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放９００億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購中標利率持平，為２﹒１％。人行終結連續六日的百億逆回購操作，是春節長假後首
次重啟千億逆回購，人行解釋是為對沖稅期高峰等因素影響，維護月末流動性平穩。
　　公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning22/02/2022
黃師傅：騰訊增不明朗因素　持貨者初步防線435元
財經熱話22/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣進一步下挫，烏俄戰爭臨近
專訪21/02/2022
【專訪】陶冬：中國經濟環境不同過去，貸款數據顯需求不足（有片）
中國故事21/02/2022
《神州經脈》LPR按兵不動　70城房價環比跌勢緩　滬綜指平收
財經熱話21/02/2022
兩恒指新貴表現迥異　農夫山泉曾急跌　聯想飆半成
大行報告21/02/2022
美團「劫」後怎麼辦　大行叫BUY等反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金