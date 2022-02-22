  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2022 14:09

【大國博弈】王毅與布林肯通電話，再談中美關係及討論俄烏問題

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《新華社》報道，國務委員兼外長王毅應約同美國國務卿布
林肯通電話。雙方再次討論了中美關係，亦就目前局勢緊張的俄烏問題及北韓問題交換了意見。
布林肯與王毅１月２６日也曾通話。
　　王毅指出，近期美方推出所謂新版「印太戰略」，公開把中國列為地區首要挑戰，還試圖把
「以台制華」納入美地區戰略，這明顯是在發出對華圍堵遏制的錯誤信號。中美有競爭也有合作
，不能簡單用競爭定義雙邊關係。美方一些官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美
全面對抗。中方再次敦促美方以實際行動體現拜登總統作出的一系列承諾，不能說一套做一套，
言而無信，不知其可。
　　王毅提到，再過幾天，就是中美「上海公報」發表５０周年。「上海公報」精神對今天的中
美關系仍有很強的現實意義。希望美方重溫中美破冰初心，回歸理性務實的對華認知，共同推動
中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。
　　　官媒引述布林肯表示，正如拜登總統多次表示，美方不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體
制、反對「台獨」、無意同中方衝突對抗。

＊布林肯：需維繫烏克蘭主權與領土完整＊

　　俄羅斯總統普京宣布承認烏克蘭東部兩區獨立，並派遣部隊以「維和人員」身分進入當地，
加深西方國家憂慮。根據美國務院網站，國務院發言人普賴斯（Ｎｅｄ　Ｐｒｉｃｅ）美國時間
２１日稱，布林肯在與王毅通話期間強調需維繫烏克蘭主權與領土完整。
　　中國和俄羅斯兩國元首冬奧期間在北京會晤後發表聯合聲明，反對外部勢力破壞兩國共同周
邊地區安全和穩定。雙方反對在亞太地區構建封閉的結盟體系、製造陣營對抗，高度警惕美國推
行的「印太戰略」對本地區和平穩定造成的消極影響。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS22/02/2022
【FOCUS】普京出牌待接招　資本市場先震散
大行報告22/02/2022
【大行炒D乜】匯證點睇QQ同美團？一click就知道
財經熱話22/02/2022
互聯網監管憂慮升級　騰訊阿里美團未止跌
財經熱話22/02/2022
《午市前瞻》俄烏局勢升溫拖累恒指，專家指23400有強力承接
財經熱話22/02/2022
【俄烏局勢】油、金股值博空間仲有幾大？師傅醒你投資貼士！
專訪22/02/2022
【專訪】陶冬：聯儲加息大動作將至，惟歷史顯美股多錄正回報（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金