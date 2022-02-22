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22/02/2022 15:40

【俄烏局勢】王毅：烏克蘭局勢正趨於惡化，中國將繼續與各方接觸

　　《經濟通通訊社２２日專訊》時隔近一個月，中國國務委員兼外長王毅今日應約同美國國務
卿布林肯再次通電話。針對目前極度緊張的烏克蘭戰局，外交部新聞稿引述王毅指出，烏克蘭局
勢正趨於惡化，中國再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話
談判緩和事態，化解分歧。
　　王毅表示，烏克蘭問題演變至今，與新明斯克協議遲遲未能有效執行密切相關。中國將繼續
按照事情本身的是非曲直，與各方接觸。他強調，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，任何國
家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護。
　　根據美國務院網站，國務院發言人普賴斯（Ｎｅｄ　Ｐｒｉｃｅ）美國時間２１日稱，布林
肯在與王毅通話期間強調需維繫烏克蘭主權與領土完整。
　　中國和俄羅斯兩國元首冬奧期間在北京會晤後發表聯合聲明，反對外部勢力破壞兩國共同周
邊地區安全和穩定。
　　此外，王毅和布林肯的通話還談到朝鮮半島核問題。王毅表示，核心是美朝間的問題。美方
應重視朝鮮正當合理關切，採取有實質意義的行動，中方主張美朝直接對話，並將一如既往為促
進半島核問題的解決發揮建設性作用。（ｗｌ）

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