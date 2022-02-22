【ＦＯＣＵＳ】普京出牌待接招，資本市場先震散

【ＦＯＣＵＳ】２０１４年起即自稱獨立的兩個烏克蘭東部地區－－頓涅茨克、盧甘斯克，
周一
（２１日）獲俄羅斯總統普京加持為「獨立國家」，簽訂友好條約、承諾互相保衛、俄軍東進「
維和
」……現實一邊脫離西方劇本，一邊又似曾相識。
在此之前的全國電視演講中，普京毫不掩飾對俄羅斯、烏克蘭血脈同宗論的支持，並警告，
「是否承認烏東民間地區為國家，與世界及歐洲安全息息相關」。面對「北極熊」拋出的誘餌，
西方最終將祭出強硬還是綏靖回應？全球資本市場先行震散。
＊「俄烏同宗」論藏殺機＊
長達兩個月的俄烏邊境對峙僵局，周一終見打破，但劇情似乎與白宮極力渲染的「入侵」版
本不同；即使位高如俄羅斯外交情報局局長Ｓｅｒｇｅｉ Ｎａｒｙｓｈｋｉｎ，面對普京在聯
邦安全委員會會議
上突如其來的問詢，「是否支持頓涅茨克、盧甘斯克成為獨立國家」，也一度語無倫次。
擁有豐富煤礦、鐵礦資源的頓涅茨克、盧甘斯克，自２０１４年起即由親俄分離主義分子部
分控
制，並據報一直獲得來自莫斯科的軍事、財政支持。
正式承認一個既定事實，本身殺傷力或有限，但可怕的是，普京順理成章聲稱，「烏克蘭不
僅是一個鄰國，它是我們自己的歷史、文化、精神空間不可分割的一部分……現代烏克蘭完全是
由共產主義俄羅斯布爾什維克創造」，毫不掩飾對俄羅斯、烏克蘭血脈同宗論的支持。
＊澤連斯基暗示西方綏靖＊
此種清楚表露對恢復前蘇聯勢力範圍的野心，被西方視作蘇聯解體後的歐洲安全架構，乃至
後冷戰世界秩序走向終結的警號。俄羅斯股匯雙殺和潛在的西方制裁，難阻普京決心，俄軍以「
維和」名義進入烏東地區後，會否爆發更大範圍的衝突？
戰雲密布之下，油價、金價聞聲衝高，美股期貨、亞洲股市哀鴻遍野。據高盛測算，最壞情
況標指、納指將分別再挫６﹒２％、９﹒６％，油價將升１３﹒４％，歐元將跌２％。
隨著普京打出第一張牌，並警告「是否承認烏東民間地區為國家，與世界及歐洲安全息息相
關」，北約和美國會否為「絕不承認烏東獨立」的烏克蘭總統澤連斯基撐腰？回想１９３８年，
英、
法在慕尼黑一致同意將捷克斯洛伐克的蘇台德地區割讓給希特勒「以實現和平」，而澤連斯基呼
籲盟友採取「明確和有效」的措施回應俄羅斯，似正正暗示西方綏靖。
＊極限施壓之餘防反高潮＊
普京的第一張牌尚有後招，根據克里姆林宮跟親俄分離主義分子領導人簽署的友好條約，其
所承認的頓涅茨克、盧甘斯克的範圍只限於目前的邊界；換言之，俄方暫無意助其奪取兩個地區
內由烏克蘭政府軍控制的範圍。
若西方拒回應俄羅斯的訴求，包括承諾停止北約東擴、雙方裁軍並限制核武，不排除「北極
熊」將續極限施壓。巧合的是，美卿布林肯周二與國務委員兼外長王毅通電話，重申不尋求搞新
冷戰。
在美歐摩拳擦掌準備制裁俄羅斯之際，危機會否以反高潮的方式解決？高盛的另一預測情景
就指，如衝突降級，油價、金價將轉跌１２％、５％。
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