《匯市縱橫－蕭啟洪》一起向未來

《匯市縱橫》時間過得很快，轉眼已經是農曆正月二十二了，本港疫情依舊嚴峻。由於市民

在農曆新年期間有不少聚會和活動，按照近日確診數字的上升趨勢，相信第五波疫情仍未到頂。

僅僅兩周，本港接連兩日確診及初確診個案均逾萬宗，令到公營醫療系統不勝負荷，連日來大批

病人需在戶外等候入院，加上這幾天氣溫驟降又逢下雨，若要他們在戶外餐風露宿，恐會令部分

人病情惡化，疫情更加失控。即使你是「陌路人」，但看到這樣的場面的確令人心酸。



如今香港走入疫情困局，也許是市民受到輕視Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒只是大號流感和鼓吹香港

要考慮「躺平」的思想影響。其實，對於所謂「躺平」而選擇「與病毒共存」根本就是向病毒投

降和消極的做法。在遠處的一方，有人會選擇「與病毒共存」，但是大家知不知道，現時美國每

日有多少人死於新冠疫情？當大家以為Ｏｍｉｃｒｏｎ症狀輕微，不用擔心的時候，美國因新冠

病毒而死亡的人數高得令人咋舌，全國每日有２５００人死於新冠病毒。以美國人口３﹒３４億

衡量，若然換算到人口７５０萬的香港，則相當於我們每天要面對約５６人死亡！想到這，我們

是否還想學習美國「躺平」的思想呢？



不管你是百歲人瑞，或是只有３歲的小孩都應享有人生而平等、自由並享有生命的尊嚴，沒

有任何差別待遇。為人父母，當看到小朋友感染重症，連我這位「陌路人」都覺得傷心，但在醫

療資源有限的情況下，很多患者被逼留在家中未能獲得適當治療。簡單的說，如果是發生在自己

的女兒，接受不到治療，看到他們很辛苦的樣子時，你還會說Ｏｍｉｃｒｏｎ致死率低嗎？面對

這場「沒有硝煙」的戰爭，即使我們承受著巨大的抗疫壓力，越是困難關頭，我們亦不可以輕易

言敗，更需要各界人士團結一致，齊心合力，以堅決的信心、自律和包容的精神，全力與病毒抗

爭、與時間競賽。就有如今屆北京冬奧會的口號《一起向未來》的深層意義，每次聽到這首主題

曲奏起時都恍如為大家送上鼓勵，給人有一種強烈的使命感和可看到未來似的，也讓受疫情困擾

的各國民眾感受到苦中的一點甜。



雖然其他西方國一直在炒作中國「動態清零」政策的「害處」和「風險」，但試想想如果中

國不採取這一政策，任由病毒在１４億人中間傳播，即使中國高達八成以上的疫苗接種率，這仍

將給中國以至全世界的生命安全和經濟穩定都會帶來巨大的「危害」呢！除了重視人命的價值外

，中國作為世界工廠，一旦工廠因疫情問題而再次停頓，將會導致供應鏈出現遠比目前更嚴重的

問題，比如進一步推高通脹，並給本就已經脆弱的世界經濟進一步帶來衝擊。對美國而言，若不

是中國能有效的政策令物資源源不斷地輸出，美國進口產品的物價可能比現在漲得還要快，物資

短缺也會更為嚴重。坦白說，對於上述這麼簡單的道理，美國又怎會看不懂，只凸顯出他們對中

國的偏見而已。而且中國堅持清零政策越久，只會對世界其他地方帶來越多好處。



現今世界大局正不斷地轉變，令中國經濟承受了不少內外夾擊的衝擊。儘管中國於２０２１

年全年經濟同比增長８﹒１％，但大部分增長都發生在上半年。對內，中國經濟於去年因房地產

市場低迷、新冠疫情限制，影響消費增長，加上監管壓力，因而大幅走弱。而對外，中美關係正

處於最艱難的時刻，目前的拜登（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ）總統和許多在歐洲的盟友，也都採取了

類似的立場，便是盡量減少對中國產品和供應鏈的依賴。這意味著他們將會對中國的競爭對手，

例如墨西哥、越南以及泰國進行更多採購。在ＣＯＶＩＤ－１９疫情爆發前的幾年裡，中國約佔

全球ＧＤＰ增長的３５％，但這個比例在２０２０年大幅下降，現在大約為２５％。此外，另一

張「ｗｉｌｄ ｃａｒｄ」肯定是烏俄情勢緊張，戰火一觸即發，有分析認為，中國被夾在兩大

勢力中間，陷入被動困境，或導致各國關係進一步惡化，並可能會拖累已嚴重放緩的中國經濟。



有見及此，去年中央經濟工作會議連提２５個「穩」字政策，明確了以「穩字當頭，穩中求

進」為核心的宏觀經濟指導思想。在「穩」的基調之下，未來貨幣政策如何靠前發力，又如何體

現「進」的意義？簡單說，在經濟下行壓力得到根本緩解之前，「進」要服務於「穩」，不利於

「穩」的政策不出台，有利於「穩」的政策多出台，做到以「進」促「穩」為目標。而筆者認為

，即使面對內外的挑戰，中國絕不會屈服於「躺平」的思想，預計未來中國貨幣政策及財政政策

都會繼續穩中偏鬆，包括碳減排支持工具等結構性工具會繼續發揮作用，而２０２２年亦有降準

機會，同時不排除降息的可能。誠然，隨著經濟增速放緩以及流動性的釋放可能會給人民幣帶來

壓力，但人民幣匯率與美元指數的變動也息息相關。



最後筆者仍深信，逆境終有一天會過去。面對這場疫情愈來愈惡化的危急關頭，大家要咬緊

牙關，排除萬難走出逆境，和國家一起發揮「一起向未來」的精神，你我是一家，一起創造未來

吧！



＊本周策略＊



加元：早前建議候高於１﹒２６５０水平沽出美元兌加元已成交，目標１﹒２４５０，止蝕

１﹒２８２０。



澳元：早前建議候低於０﹒７０５０買入澳元兌美元已在２１╱２於０﹒７２２０平倉，獲利

１７０點子。



英鎊：上周建議候低於１﹒３５００買入英鎊兌美元已成交，並在２１╱２於１﹒３６２０平倉

，獲利１２０點子。



紐元：本周建議候低於０﹒６６５０買入紐元兌美元，目標０﹒６８２０，止蝕０﹒６５２０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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