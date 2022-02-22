《珠玉之論－陳鳳珠》內地豬肉價格短線仍有下跌空間

《珠玉之論》港股走勢疲弱，預期市場觀望財政預算案及企業業績期，投資氣氛轉趨審慎，

目前恒指的５０天線２４０００點水平成重要心理關口。另外，恒指公司公布季檢結果，被納入

指數的股份走勢各異，反映被動資金並未顯著流入，預期相關股份或有機會於生效前才吸引資金

追捧。



人民銀行表示內地通脹總體溫和，而貨幣政策靈活精準、合理適度，未來將加大跨周期調節

力度，推動經濟高質量發展。相信內地仍會以較為靈活的貨幣政策工具以支持市場的資金流動性

合理充裕，而財政政策繼續以積極為主。



近日內地的豬肉價格仍然走弱，雖然春節前為消費旺季，但１月份內地豬肉價格大幅回落，

按年下跌４１﹒６％，導致１月份居民消費價格指數升幅放緩，豬肉價格大跌的主因為供應過剩

。而春節過後內地豬肉價格繼續呈下跌趨勢，估計將迎來新一輪下跌行情。隨著豬肉價格下降，

企業只能增加銷量來維持收入，但仍然錄得虧損。預期現時內地豬企持續去產能，未來供需將會

逐步改善，但短期豬肉價格下跌的情況難以扭轉。至於發改委監測數據顯示全國平均豬糧比價進

入過度下跌的二級預警區，並將視乎情況？動豬肉儲備收儲工作，預期內地將積極保障生豬市場

及價格平穩。《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者並無持有上述股票



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

