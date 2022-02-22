  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2022 09:12

《珠玉之論－陳鳳珠》內地豬肉價格短線仍有下跌空間

　　《珠玉之論》港股走勢疲弱，預期市場觀望財政預算案及企業業績期，投資氣氛轉趨審慎，
目前恒指的５０天線２４０００點水平成重要心理關口。另外，恒指公司公布季檢結果，被納入
指數的股份走勢各異，反映被動資金並未顯著流入，預期相關股份或有機會於生效前才吸引資金
追捧。
　
　　人民銀行表示內地通脹總體溫和，而貨幣政策靈活精準、合理適度，未來將加大跨周期調節
力度，推動經濟高質量發展。相信內地仍會以較為靈活的貨幣政策工具以支持市場的資金流動性
合理充裕，而財政政策繼續以積極為主。
　
　　近日內地的豬肉價格仍然走弱，雖然春節前為消費旺季，但１月份內地豬肉價格大幅回落，
按年下跌４１﹒６％，導致１月份居民消費價格指數升幅放緩，豬肉價格大跌的主因為供應過剩
。而春節過後內地豬肉價格繼續呈下跌趨勢，估計將迎來新一輪下跌行情。隨著豬肉價格下降，
企業只能增加銷量來維持收入，但仍然錄得虧損。預期現時內地豬企持續去產能，未來供需將會
逐步改善，但短期豬肉價格下跌的情況難以扭轉。至於發改委監測數據顯示全國平均豬糧比價進
入過度下跌的二級預警區，並將視乎情況？動豬肉儲備收儲工作，預期內地將積極保障生豬市場
及價格平穩。《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣進一步下挫，烏俄戰爭臨近
專訪21/02/2022
【專訪】陶冬：中國經濟環境不同過去，貸款數據顯需求不足（有片）
中國故事21/02/2022
《神州經脈》LPR按兵不動　70城房價環比跌勢緩　滬綜指平收
財經熱話21/02/2022
兩恒指新貴表現迥異　農夫山泉曾急跌　聯想飆半成
大行報告21/02/2022
美團「劫」後怎麼辦　大行叫BUY等反彈
財經熱話21/02/2022
【跌過龍？】美團兩日瀉逾15%　半日錄近11億淨掃貨有啟示！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金