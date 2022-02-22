《股壇解碼－戴名》美經濟欣欣向榮，美團（３６９０）愈陷愈深

《股壇解碼》上周美國的Ｏｍｉｃｒｏｎ確診個案按周大跌四成加上死亡病例同樣出現下跌

，相信美國將會很快更新防疫指引，估計一切經濟活動和民生將會回復正常，但花旗銀行表明資

金因為烏克蘭局勢而流出股市，但由於通脹仍然維持在高水平，美聯儲加息因素已經可以肯定剔

除了疫情影響，工業生產指數大幅高於預期，加上美匯指數重上９６反映市場對加息已有充份預

期，美股不宜過份看淡。



＊孤注一擲＊



杜魯多通過實施緊急法凍結反對強制疫苗注射計劃的示威者銀行帳號和公援，事件引發民怨

並且出現大型罷工，這對杜魯多來說無疑是政治生涯的一大豪賭，現在事態發展隨時會成為歐美

的另一隻黑天鵝。烏克蘭東部局勢緊張，雖然雙方極度克制，但時間一久難免會擦槍走火，烏克

蘭局勢如果不能在這周內解決，投資者宜暫時離場觀望。



＊放手一博＊



山東荷澤，重慶和江西局部地區施行對無房無貸者首付兩成的房貸政策，無疑是對房市的強

心針，這會不會抵觸房貸的三條紅線不得而知，但在經濟下行的今天才出招救市是否來遲一步？

由於元宇宙概念的興起，國內出現一股元宇宙概念的集資熱潮，官方亦開始注意事態發展，相信

日後收緊監管和出現非法集資的情況必會出現，屆時將會進一步打擊國內經濟。



＊反彈在望＊



上周五（１８日）牛熊證街貨比例６３：３７，但牛證街貨從２４３００點開始可以說是段

段有，但重倉區在上周預測的短線支持位２２６００點附近，但２４９００點附近牛證出現少量

加倉，投資者要小心期指結算前夾倉活動，夾倉目標２４８００點附近，投資者短期不宜過份看

淡。



＊股票簡評＊



美團（０３６９０）主要於中國經營生活服務電子商務平台，從幫助消費者獲取商家信息，

完成線上線下交易，並享受即時配送服務，同意亦向商家提供解決方案，包括在線營銷工具，即

時配送基礎設施，雲端ＥＲＰ系統，聚合式支付系統，以及供應鏈和金融解決方案。生活服務包

括餐飲外賣，到店餐飲，酒店及旅遊預訂等消費者可使用之移動應用包括美團（生活服務線上交

易平台），大眾點評（生活信息線上探索平台），美團外賣（提供即時配送服務），摩拜單車（

提供共享單車服務），美團跑腿（同城速遞服務平台），小象生鮮（通過線下門店及移動應用提

供生鮮），榛果民宿（提供民宿短租預訂服務）和美團打車（提供試點網約車服務，餐飲外賣部

分收入增加２８％佔集團總收入的５４％，可惜營利只有９億不到，但新業務及其他的營業額增

長６７％至接近１４０億元，佔總營業額２８％，經營虧損擴大４﹒４倍至接近１１０億元，上

周五（１８日）美團（０３６９０）出現過百億成交插水跌破５２周低位的情況，市場傳聞發改

委引導外賣平台下調服務費，如果屬實的話，一直嚴重虧損的美團可能面臨滅頂之災，但在近期

國內疫情爆發的推動下，外賣送餐業務有望進一步增長，相信增幅未能完全抵消負面因素，加上

美團在國內是一家獨大，會不會再不久將來因壟斷市場而受罰也在未知數，在諸多不利條件下，

不建議投資者博反彈。《資深市場人士 戴名》



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